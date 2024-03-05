مسؤولون أمريكيون: جانتس فُوجئ خلال محادثاته بحدّة الانتقادات لإسرائيل ومدى التباعد مع واشنطن

مصراوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، قولهم إن كارثة قافلة المساعدات في غزة كانت نقطة تحول بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اطلع خلال محادثاته بواشنطن على مدى إحباط إدارة بايدن من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مسؤولون، أن جانتس واجه في محادثاته بواشنطن انتقادات شديدة وأسئلة عن الأزمة الإنسانية في غزة ومسار الحرب، لافتين إلى أن جانتس فوجئ خلال محادثاته بواشنطن بحدة الانتقادات لإسرائيل ومدى التباعد مع الولايات المتحدة.