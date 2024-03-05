الخارجية الإيرانية: تعليق الآمال على أمريكا لمنع المجازر بغزة وهم لأنها شريكة فيها

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه على الدول الإسلامية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "الكيان الصهيوني" ووقف تصدير السلع للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد عبد اللهيان خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة، أن تعليق الآمال على الولايات المتحدة لمنع المجازر في غزة وهم لأنها شريكة في الجرائم الإسرائيلية على القطاع.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل استخدام سياسة التجويع ضد سكان القطاع كوسيلة حرب، مما تسبب في وفاة 20 طفلا جوعا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المالكي أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة، لافتا إلى أن مجزرة الطحين جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية الفاشية في القطاع.