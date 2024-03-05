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BBC

الخارجية المغربية: من غير المقبول تهديد إسرائيل بتوسيع الحرب في قطاع غزة

05:45 م الثلاثاء 05 مارس 2024

ناصر بوريطة

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مصراوي

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتفرض عليهم تهجيرا قسريا.

وأضاف وزير الخارجية، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، أن التهدئة الشاملة تتطلب وقف إطلاق نار دائم في غزة والسماح بدخول المساعدات ورفض التهجير وإحياء عملية السلام، موضحا أنه يجب مطالبة إسرائيل بضمان حرية الصلاة في المسجد الأقصى بدون قيد أو شرط خلال شهر رمضان.

وأكمل بوريطة، أنه من غير المقبول تهديد إسرائيل بتوسيع الحرب في قطاع غزة.

ناصر بوريطة إسرائيل حرب غزة الخارجية المغربية

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