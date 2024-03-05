أمين منظمة التعاون الإسلامي: الاحتلال ينتهك كل الأعراف الدولية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية

مصراوي

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة العدوان على قطاع غزة تتصاعد والاحتلال ينتهك كل الأعراف الدولية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية.

وحث طه جميع الدول للضغط على الاحتلال من أجل ضمان التزامه التام بأوامر محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن التعاون الإسلامي تتابع بقلق قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا وتعتبر أن هذا القرار يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.