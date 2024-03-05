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BBC

أمين منظمة التعاون الإسلامي: الاحتلال ينتهك كل الأعراف الدولية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية

05:17 م الثلاثاء 05 مارس 2024

أمين التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

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مصراوي
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة العدوان على قطاع غزة تتصاعد والاحتلال ينتهك كل الأعراف الدولية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية.
وحث طه جميع الدول للضغط على الاحتلال من أجل ضمان التزامه التام بأوامر محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن التعاون الإسلامي تتابع بقلق قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا وتعتبر أن هذا القرار يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

حسين إبـراهـيـم طـه منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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