غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي تقوم بها سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك من عام 1445 هجريا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هلال شهر رمضان 1445 هجريا سيولد فلكيا يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024 في تمام الساعة 11:1 حسب توقيت مصر.

وسيغرب الهلال بعد غروب شمس "يوم الرؤية" يوم 29 شعبان 1445 هجريا بمدة مكوث تتراوح بين 13 دقيقة إلى 15 دقيقة بمدن الجمهورية.

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