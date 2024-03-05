إعلان

BBC

غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا

04:29 م الثلاثاء 05 مارس 2024

الهيئة المصرية العامة للمساحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي تقوم بها سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك من عام 1445 هجريا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هلال شهر رمضان 1445 هجريا سيولد فلكيا يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024 في تمام الساعة 11:1 حسب توقيت مصر.

وسيغرب الهلال بعد غروب شمس "يوم الرؤية" يوم 29 شعبان 1445 هجريا بمدة مكوث تتراوح بين 13 دقيقة إلى 15 دقيقة بمدن الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

بيان حكومي بشأن أنباء رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

حقق 34٪ نمو بأعداد الركاب.. ما هو برنامج تحفيز الطيران؟

الأحد.. احتفال رسمي وشعبي بـ "الأزهر للمؤتمرات" لإعلان موعد أول رمضان

الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد رمضان فلكيا رؤية هلال رمضان شهر رمضان رمضان 2024

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بعد موجة الانهيار.. سعر دولار السوق السوداء يعود للارتفاع بشكل مفاجئ
* غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا
* تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس