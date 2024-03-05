السيسي: مصر تبذل جهودا لتحقيق وقف إطلاق نار فوري بغزة

كتب- محمد نصار وأ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتها الكاملة للحوار والتفاوض كأحد أدوات حل النزاعات سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية بما يحقق مصالح شعوب المنطقة.

وقال السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأرميني بقصر الاتحادية - إنه استعرض مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال دولة فلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب.

وأشار إلى أن المباحثات التي أجريت اليوم أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية.

وقال: إننا أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية، والإنشاءات والنقل، وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونوه الرئيس بأن المباحثات شهدت تأكيد أهمية تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، معربا عن اعتزاز مصر بمستوى التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية.

وأعرب السيسي عن سعادته باستقبال رئيس وزراء أرمينيا والوفد المرافق له في زيارة تؤكد مدى اهتمام الجانبين وعزمهما على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك بما يحقق مصالح شعبيهما وبالبناء على العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخياً لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا في إثراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين الصديقين بما يُثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبيهما.