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BBC

إعلام عبري: مصادر إسرائيلية ومصرية تؤكدان أنّ مباحثات القاهرة مستمرة

03:49 م الثلاثاء 05 مارس 2024

حرب غزة

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مصراوي

قالت قناة كان العبرية، إن مصادر إسرائيلية ومصرية تؤكدان أنّ مباحثات القاهرة مستمرّة ولم تتفجّر.

وفيما سبق قال مصدر مصري رفيع المستوى: إن هناك مصاعب تواجه المباحثات ولكنها مازالت مستمرة.

وقبل يومين أعلن مصدر مصري انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في غزة.

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي قد قرر بالإجماع، الأحد الماضي، عدم إرسال وفد أمني للمشاركة في مفاوضات الهدنة وتبادل المحتجزين إلى القاهرة، طبقا لوسائل إعلام عبرية.

ونقل إعلام عبري عن مسؤول أنه لا جديد بخصوص صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ولن يذهب أي وفد إلى القاهرة.

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