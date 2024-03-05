رويترز: سفارة الهند في إسرائيل تصدر تعليمات إلى مواطنيها بالمناطق الحدودية

(مصراوي)

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن سفارة الهند في إسرائيل نصحت مواطنيها العاملين في المناطق الحدودية الإسرائيلية بالانتقال إلى مناطق آمنة داخلها.

وتتصاعد التوترات على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيلي، مع تبادل رشقات صاروخية متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، مما يزيد المخاوف والتحذيرات الدولية من خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.