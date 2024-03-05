إصابة 4 من أفراد البحرية الفلبينية أثناء عرقلة الصين لقوارب إمداد

مانيلا - (د ب ا)

قال مسؤولون فلبينيون إن أربعة من أفراد البحرية الفلبينية أصيبوا اليوم الثلاثاء عندما استهدفت سفن صينية قاربهم بمدافع مياه لمنعهم من جلب الإمدادات للجنود المتمركزين في المياه الضحلة في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.

وكان أفراد البحرية على متن واحد من قاربي إمداد متوجهتين إلى منطقة سيكند توماس شول، التي يطلق عليها ايونجين ، التي تقع على بعد 105 أميال بحرية (195 كيلومترا) غرب إقليم بالاوان الفلبيني، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.

وكانت القوارب الفلبينية تحمل إمدادات للجنود المتمركزين في سفينة بي ار بي سيرا مادر البحرية الفلبينية المتهالكة، التي جنحت في منطقة سيكند توماس شول عام 1999.

وقالت قوة المهام الوطنية في بحر غرب الفلبين في بيان إن سفن خفر السواحل الصينية وسفن الميليشيات البحرية" قامت بأفعال مضايقة وعرقلة ونشرت مدافع المياه وأجرت مناورات خطيرة تنفيذية في محاولة لاعتراض مهمة دورية لإعادة التزود بالإمدادات" لسفينة بي ار بي سيرا مادر.

وأضافت قوة المهام أن سفينتين صينيتين نشرتا مدافع مياه بصورة متزامنة ضد قارب اونيزاه ماي 4 .

وأوضحت " استخدام سفن خفر السواحل الصينية لمدافع المياه أدى لكسر الزجاج الأمامي للقارب، مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة".

وقال جاي تاريلا المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني بشأن قضايا بحر الصين الجنوبي إن الحادث نجم عن " مناورات خطيرة وأنشطة عرقلة تقوم بها سفن خفر السواحل الصينية" مما نجم عن " ضرر هيكلي طفيف" لسفينة بي ار بي سيندانجان الفلببينية.

وقالت قوة المهام " مجددا، تسببت أعمال الإكراه الاستفزازية والمناورات الخطيرة ضد مهمة إعادة التزود بالإمدادات الشرعية والدورية للفلبين في شوال ايونجين في تعرض حياه مواطنينا للخطر وأدت إلى حدوث إصابة حقيقية للفلبينيين على متن القارب".

وعلى الرغم من عدوان الصين، أكدت قوة المهام " أن الفلبين لن تتراجع عن ممارسة حقوقنا القانونية فوق مناطقنا البحرية، وتشمل ايونجين، التي تشكل جزءا من منطقتنا الاقتصادية الخاصة".