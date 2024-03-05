إعلان

BBC

بعد لقائه نائبة الرئيس الأمريكي.. جانتس يكشف تفاصيل زيارته لواشنطن

11:52 ص الثلاثاء 05 مارس 2024

كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)


قال وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين مسألة إيجاد حل لنقل المساعدات إلى سكان قطاع غزة وليس "حركة حماس" على حد زعمه.

تأتي تصريحات جانتس، في ظل اتهامات من قبل قوات الاحتلال لحركة حماس بسرقة المساعدات الواردة إلى قطاع غزة.

وأضاف جانتس، أنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أهمية استمرار مهمة القضاء على "التهديد" الذي تشكله حركة حماس، مصرحًا أن الجيش الإسرائيلي عازم على تحقيق جميع أهداف حربه على غزة.

والتقى جانتس أمس الاثنين، بنائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بواشنطن، في زيارة عارضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشكل واضح، قائلًا إن جانتس سافر دون الحصول على موافقته.

كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وزير مجلس الحرب الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. أستراليا: الحاجز المرجاني العظيم يواجه خطرًا شديدًا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان رسمي: فودافون توضح سبب العطل في خدمات المحمول