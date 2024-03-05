بعد لقائه نائبة الرئيس الأمريكي.. جانتس يكشف تفاصيل زيارته لواشنطن

(مصراوي)



قال وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين مسألة إيجاد حل لنقل المساعدات إلى سكان قطاع غزة وليس "حركة حماس" على حد زعمه.

تأتي تصريحات جانتس، في ظل اتهامات من قبل قوات الاحتلال لحركة حماس بسرقة المساعدات الواردة إلى قطاع غزة.

وأضاف جانتس، أنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أهمية استمرار مهمة القضاء على "التهديد" الذي تشكله حركة حماس، مصرحًا أن الجيش الإسرائيلي عازم على تحقيق جميع أهداف حربه على غزة.

والتقى جانتس أمس الاثنين، بنائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بواشنطن، في زيارة عارضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشكل واضح، قائلًا إن جانتس سافر دون الحصول على موافقته.