بوساطة ليبيا وتركيا.. السودان يوافق على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع

مصراوي

وافقت السلطات السودانية على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع، بوساطة ليبيا وتركيا، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية السوداني علي الصادق.

وقال وزير الخارجية السوداني: "ما زلنا متمسكين بضرورة إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد على أن أي حل يجب أن يرتكز على "منصة جدة" وسننفذه ومن ثم يمكننا المضي قدما".

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "نحن انطلاقا من قناعتنا لضرورة إجراء المفاوضات، التي وافقنا عليها على الفور عبر المبادرة الليبية، ومن المتوقع إجراء مفاوضات غير مباشرة من خلال وساطة ليبيا وتركيا".

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن "الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مايو 2023، من خلال "منصة جدة"، يتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإخلاء العاصمة الخرطوم من كافة العناصر المسلحة، غير أن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق".