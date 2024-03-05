حماس ترفض مقترحا بشأن تنفيذ هدنة قصيرة في غزة

مصراوي

نقلت قناة العربية عن مصادر لها، عن وجود مقترح بهدنة أسبوع مقابل الإفراج عن عدة أسرى إسرائيليين من كبار السن.

وأضافت المصادر لـ "العربية"، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رفضت المقترح الخاص بتنفيذ هدنة قصيرة وتمسكها بهدنة طويلة.

كان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، باسم نعيم، قال إن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة كبيرة ونسمع عنها بشكل يومي.

وأضاف عضو المكتب السياسي، أن الإدارة الأمريكية تملك القرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن حماس قدمت مرونة عالية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع نعيم، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لا يريد وقف الحرب لحسابات شخصية وحزبية والكرة في ملعب الأمريكان، مشيرا إلى أن حماس أكدت على ضرورة انسحاب الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.

وأكمل عضو المكتب السياسي لحماس، أن شروطنا الأساسية تتضمن وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب الاحتلال وعودة السكان إلى منازلهم، قائلا: "نحن مع وقف العدوان وحماية أبناء شعبنا ولكن لن نقبل استمرار الاحتلال في غزة".

وأوضح نعيم، أن شهر رمضان سيكون فرصة لتحرك ساحات أخرى مثل الضفة الغربية دفاعا عن مقدسات.