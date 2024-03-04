ممثل مصر بالأمم المتحدة: لا يمكن القبول بعقاب جماعي ضد الأونروا بسبب مزاعم الاحتلال

مصراوي

قال السفير أسامة عبد الخالق ممثل مصر بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية لا يمكن أن تقبل بعقاب جماعي ضد الأونروا، بسبب مزاعم لا أساس لها ضد عدد من موظفيها.

وأضاف "عبد الخالق" خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أن هناك دول تكيل بمكيالين بإعلان تعليق تمويلها للأونروا وفي المقابل تدفع المليارات لإسرائيل.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه يجب وقف جرائم الحرب اليومية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف منصور، أن التجويع من آليات الحرب التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا في غزة، موضحا أنه لابد من وقف سلاح التجويع للشعب الفلسطيني.

وتابع المندوب، يجب إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، مشيرا إلى أنه لا يجب السماح لإسرائيل بتقويض الأمن والسلم الدوليين دون مواجهة التبعات.

وأكمل: "يجب وضع حد للموت والدمار في غزة"، موضحا أن فلسطين سوف تتحرر وشعب فلسطين سيتحرر وعندها فقط سيسود السلام وينعم به الجميع.

كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدد اليوم الاثنين، دعوته إلى مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني من أجل تقديم استقالته.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله، إن وكالة الأونروا لن تبقى في قطاع غزة بعد اليوم.