الحكومة اليمنية تدعو إلى خطة طوارئ دولية للتعامل مع السفينة البريطانية الغارقة روبيمار



صنعاء- (د ب أ)

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى وضع خطة طوارئ دولية للتعامل مع السفينة الغارقة روبيمار في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن" وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، بحث بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن دييجو زوريا، آخر مستجدات غرق السفينة روبيمار، وعلى متنها 41 ألف طن من الأسمدة الكيماوية جراء استهدافها من قبل المليشيات الحوثية على بعد 25 ميلا بحريا من ميناء المخا في البحر الأحمر".

واستعرض الاجتماع " الآثار البيئية لحمولة السفينة على البحر الأحمر والسواحل اليمنية، والإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع غرق السفينة وحشد المساعدات اللازمة للتعامل مع الكارثة البيئية".

وناشد الوزير اليمني" المجتمع الدولي للتحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع، ووضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر".

وحذر الشرجبي من" أن تسرب الأسمدة في البحر الأحمر سيؤدي إلى اختلال في توازن النظم البيئية البحرية وظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة التي ستؤثر على السلسلة الغذائية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها".

وأول أمس السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة روبيمار بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة، والتي استهدفها الحوثيون في 18 فبراير الماضي.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.