الحكومة بغزة: الإنزال الجوي للمساعدات ليست الوسيلة المثلى



مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: إصابة أكثر من 71 ألف شخص جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وحذر الثوابتة من المجاعة في شمال غزة، محملًا الاحتلال والولايات المتحدة من استمرار سياسة التجويع.

وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في شمال غزة.

ولفت إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات ليست الوسيلة المثلى، موضحًا أن الحل الأمثل يتضمن في إدخال المساعدات عبر المعابر البرية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن يتحملون المسؤولية الكاملة تجاه تجاوزات حقوق الإنسان في غزة.

وقال إن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت حتى الآن 30534 شهيدا بينهم 13430 من الأطفال و8900 من النساء، واستشهد نحو 364 من الأطباء والطواقم الطبية و48 من العاملين بالدفاع المدني و132 صحفيا حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي.