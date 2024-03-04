الحوثيون: استهدفنا السفينة الإسرائيلية MSC Sky بعدن بعدد من الصواريخ

مصراوي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يحي سريع، استهداف السفينة الإسرائيلية MSC Sky جنوب شرقي عدن بعدد من الصواريخ المناسبة.

وأضاف المتحدث العسكري، أن إصابة السفينة الإسرائيلية كانت دقيقة ومباشرة.

كانت شركة أمبري للأمن البحري، أعلنت، مساء اليوم الاثنين، تعرض سفينة الحاويات الإسرائيلية المستهدفة جنوب شرقي عدن لانفجارين أحدهما عن بعد.

وكشفت "أمبري"، عن اندلاع حريق على متن السفينة المستهدفة بعد تعرضها لانفجارين، مشيرة إلى عدم وجود خسائر بشرية.