

مصراوي

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة الحاويات الإسرائيلية المستهدفة جنوب شرقي عدن لانفجارين أحدهما عن بعد.

وكشفت "أمبري"، عن اندلاع حريق على متن السفينة المستهدفة بعد تعرضها لانفجارين، مشيرة إلى عدم وجود خسائر بشرية.

كانت وزارة النقل التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت في بيان، السبت، إن الأعمال العدائية للقطع البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل بالكابلات البحرية في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الخلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر يعرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر.

ونفى الحوثيون، الثلاثاء الماضي، تعرضهم للكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر.

واشترط الحوثيون الحصول على تصاريح من قبلهم لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية.