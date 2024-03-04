إعلان

BBC

أمبري للأمن البحري: تعرض سفينة الحاويات الإسرائيلية المستهدفة جنوب شرقي عدن لانفجارين

06:03 م الإثنين 04 مارس 2024

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي
أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة الحاويات الإسرائيلية المستهدفة جنوب شرقي عدن لانفجارين أحدهما عن بعد.
وكشفت "أمبري"، عن اندلاع حريق على متن السفينة المستهدفة بعد تعرضها لانفجارين، مشيرة إلى عدم وجود خسائر بشرية.
كانت وزارة النقل التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت في بيان، السبت، إن الأعمال العدائية للقطع البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل بالكابلات البحرية في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن الخلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر يعرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر.
ونفى الحوثيون، الثلاثاء الماضي، تعرضهم للكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر.
واشترط الحوثيون الحصول على تصاريح من قبلهم لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية.

أمبري للأمن البحري سفينة حاويات إسرائيلية الحوثيون اليمن البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة بغزة:رصد مليون إصابة بالأمراض المعدية في ظل استمرار الحرب

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رسميًا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد اعتماده
* دولارات رأس الحكمة.. الحكومة: توجيه رئاسي بسرعة الإفراجات الجمركية للسلع
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
* جمود في البيع والشراء.. ما سعر الدولار بالسوق السوداء بعد موجة الانهيار؟