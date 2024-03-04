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الجزائر تؤكد على تقوية التعاون العسكري مع قطر

05:26 م الإثنين 04 مارس 2024

علم الجزائر

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الجزائر- (د ب أ)

استقبل خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية شكلت المحادثات:" فرصة أكد خلالها السعيد شنقريحة على العناية التي يوليها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر".

وجدد شنقريحة تأكيد رئيس بلاده على إعطاء “ رعاية خاصة لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر، والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية إلى مصاف الامتياز”.

كما جدد شنقريحة حرصه على ترقية التعاون العسكري وتوطيده بين البلدين، قائلا “إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة، نغتنمها لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشنا".

من جهته، نوه العطية، بجودة علاقات التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجزائر وقطر تجسيدا لإرادة قوية من قائدي البلدين.

الجزائر قطر خالد بن محمد العطية الجيش الجزائري

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