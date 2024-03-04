استشهاد شخصين في اشتباكات بالضفة الغربية وشمال إسرائيل

مصراوي

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين فتى فلسطينيا خلال اقتحام مخيم الأمعري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الفتى مصطفى أبو شلبك /16 عاما/ وصل جثة هامدة إلى المستشفى بـ رام الله إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وزعم جيش الاحتلال أنه نفذ "عملية استمرت ست ساعات" في مخيم الأمعري القريب من رام الله. ووقعت أعمال شغب عنيفة خلال العملية.

ووفقا للجيش، تعرض الجنود الإسرائيليون لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، وردت قوات الأمن الإسرائيلية بالذخيرة الحية.

وأفادت تقارير أن شخصا آخر لم يحدد الجيش هويته، أصيب، كما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة.

وقال الجيش إن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهما خلال العملية. وجرى استجواب مشتبه فيهم آخرين وتمت مصادرة "مواد تنص على التحريض وزعتها حماس".