الجهاد الإسلامي: المقاومة لا تزال تتحكم بالمعركة رغم مرور 150 يومًا على الحرب

(مصراوي)

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وليس من أجل إيقاف الحرب.

وصرح هندي، أن الحرب الدائرة لن تتوقف حتى لو مرت صفقة التهدئة، قائلًا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع بعد مرور 5 أشهر تحقيق أي من أهدافه المعلنة ولا حتى استعادة أسير واحد.

ووصف الهندي، الحرب الدائرة في قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية"، قائلًا "إن من المثير للسخرية أن أمريكا التي تقدم لإسرائيل السلاح لقتل الآمنين بغزة هي التي تلقي فتات المساعدات جوا".

وأكد الهندي، أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تتحكم بميدان المعركة بعد مرور 150 يومًا على الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي.