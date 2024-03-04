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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 81 مسيرة أوكرانية على عدة محاور

03:34 م الإثنين 04 مارس 2024

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كل من دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في مناطق أورلينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوجوركا، سامويلوفكا في مقاطعة زابوريجيا، وجلادكوفكا وكرينكي في مقاطعة خيرسون"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقطتي تحكم للطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.

وفي اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الموقع التكتيكي، وألحقت هزيمة نارية بالقوى البشرية والمعدات من ألوية المشاة الآلية "43" و"66" و"57" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "115"، في مناطق ماكيفكا في جمهورية لوجانسك، ونارودنايا وإيفانوفكا وتشوجونوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية أنظمة الدفاع الجوي الروسية

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