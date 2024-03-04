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BBC

مقتل 4 أشخاص في حريق بدار لرعاية المسنين بألمانيا

03:26 م الإثنين 04 مارس 2024

ارشيفية

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مصراوي

ذكرت تقارير أولية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب ما لا يقل عن 21 شخصًا، في اندلاع حريق بدار لرعاية المسنين في بيدبورج- هاو بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة صباح اليوم الاثنين إن الحريق اندلع خلال الليل.

وذكرت التقارير أن حياة شخص واحد في خطر، وأن رجل إطفاء ورجل شرطة أصيبا بجروح خطيرة.

وأضافت التقارير أنه تم إجلاء 46 من سكان دار المسنين، ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وأعلنت شبكة إذاعة غرب ألمانيا "في دي آر"، الخبر في البداية.

وذكرت إذاعة غرب ألمانيا، نقلا عن متحدث باسم إدارة الإطفاء، أنه عندما وصلت فرقة الإطفاء نحو الساعة الخامسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)، كان الوضع مأساويا، مضيفة أن بعض رجال الإطفاء اضطروا إلى تحطيم النوافذ لإنقاذ السكان.

حريق بدار لرعاية المسنين ألمانيا مقتل أشخاص

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