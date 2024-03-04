الفرقة 98 الإسرائيلية تبدأ تقسيم خان يونس جنوبي غزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء قواته لعملية تقسيم في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل محاولات للفرقة 98 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام القيام بعملية مركزة في مدينة حمد بخان يونس.

وزعم بيان جيش الاحتلال، أن قوات الفرقة 98 استطاعت الوصول بشكل سري إلى مدينة خان يونس وفرض طوقًا على حي حمد غرب المدينة، بحجة تواجد عدد كبير من البنى التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية في الحي.

وإدعى بيان الاحتلال، أن حي حمد يأوي عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من ساحات القتال في خان يونس.

وتابع البيان، أنه قوات الفرقة 98 داهمت بنى تحتية لحركة حماس في حي حمد خلال ساعات الليل بعد إحكام طوقًا على الحي، زاعمًا أنهم وجدوا مستودعات تخزين الوسائل القتالية، وشقق اختباء وبنى تحتية يستخدمها قياديون في حركة حماس.