حماس: نتحلى بالمرونة في المفاوضات الجارية

(مصراوي)

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تتحلى بالمرونة في المفاوضات الجارية، حرصًا منها على حقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان، أن حماس استعدادها للتفاوض إلا أنها مستعدة للدفاع الكامل عن أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى نجاح الحركة في إعادة فرض القضية الفلسطينية كقضية تحرير وكشفت عوار عملية التسوية.

ودعا القيادي في حركة حماس، إلى كسر مؤامرة تجويع قطاع غزة وتحديدًا مناطق الشمال.

وكشف حمدان، عن خطة حماس للمعركة في شهر رمضان، قائلًا إن الحركة مستمرة في المعركة خلال شهر رمضان ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب حمدان، جميع أبناء الأمة إلى المشاركة في معركة طوفان الأقصى المستمرة، قائلًا إن المعركة جاءت في وقت كانت الولايات المتحدة تستعد فيها لتشكيل المنطقة وفق مصالحها.