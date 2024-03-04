صحة غزة تعلن رصد مليون إصابة بالأمراض المعدية في القطاع

(مصراوي)

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها رصدت نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية في القطاع وسط شح المياه وانعدام الإمدادات الأساسية.

وحذرت صحة غزة، من عدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة من أجل إسعاف هذا العدد من المرضى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت صحة غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 30 ألف و534 شهيدًا نتيجة استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد الجرحى ارتفعت كذلك إلى 71,920 مصابًا وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

