بعد التسريبات المسربة.. الكرملين يتهم الغرب بالتورط في الحرب الأوكرانية

(مصراوي)

اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، الدول الغربية بالمشاركة في الحرب الأوكرانية، وذلك عقب تسريبات لضباط من الجيش الألماني تحدثوا فيها عن توجيه ضربات للجيش الروسي في شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التسريبات تثبت مشاركة دول الغرب بشكل جماعي في الحرب الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف، أن التسريب "الذي أكدت برلين صحته" يسلط الضوء على تورط الغرب المباشر في الحرب الدائرة، وتخطيط الجيش الألماني لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها "تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا".



ومع ذلك، لم تؤكد برلين على صحة المحادثة المسربة حتى الآن، وذلك من خلال تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي أكد بدء التحقيقات في التسريبات المزعومة، واصفًا الأمر بـ "الخطير".

من جهتها استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الألماني جراف لامبسدورف في موسكو، اليوم، للرد على مسألة التسريبات بينما غادر السفير الألماني، مقر وزارة الخارجية دون الإدلاء بأي تصريح، وذلك حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وتسربت محتوى محادثة بين ضباط في الجيش الألماني ناقشوا فيها احتمالية توجيه ضربات للجيش الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إضافة إلى احتمالية استخدام صواريخ "توروس" والتي لا تزال ألمانيا مترددة في إرسالها إلى أوكرانيا.