بعد حديثه عن توظيف آلاف الضباط الإسرائيليين في غزة.. الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن جفير

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن تعيين آلاف العناصر من ضباط الشرطة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى عارمة في قطاع غزة من أجل تكريس احتلاله وفرض ترتيباتها على المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، صرح بن جفير، أن إسرائيل تخطط لتوظيف الآلاف من ضباط الشرطة الجدد في قطاع غزة العام المقبل.

وتأتي تصريحاته، في ظل حديثه في أكثر من مناسبة دعا فيها لتهجير سكان قطاع غزة وتشجيعهم على الهجرة الطوعية مقابل حوافز مالية.

وتوجه بن جفير، في تصريحاته إلى نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كاميلا هاريس، قائلًا إن "الوقت قد حان لتدمير حركة حماس"، مؤيدًا بذلك تصريحات هاريس التي دعت فيها هاريس إلى العمل من أجل إنهاء التهديد الذي تشكله حركة المقاومة الإسلامية حماس حسب زعمها.