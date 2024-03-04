وزير إسرائيلي: لن تبقى الأونروا في غزة بعد اليوم

(مصراوي)

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دعوته إلى مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني من أجل تقديم استقالته.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله، إن وكالة الأونروا لن تبقى في قطاع غزة بعد اليوم.

ومنذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، أبدت إسرائيل ضيق واضح تجاه وكالة الأونروا باتهامها باشتراك بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى على الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما صدقت عليه عدد كبير من الدول على رأسها الولايات المتحدة ليتم تعليق التمويل إلى الوكالة بينما حذرت من خطورة قطع التمويل عن حياة مئات الآلاف في قطاع غزة، إلا أنها أعلنت قيامها بتحقيق لكشف ملابسات الاتهامات السابقة.

وزار لازاريني قطاع غزة 3 مرات منذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي لحربه في أكتوبر الماضي، ووصف لازاريني الوضع في غزة قائلًا "إنه الجحيم بذاته".