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BBC

خلال خطابه بعيد الفصح.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف لإطلاق النار بغزة

11:03 م الأحد 31 مارس 2024

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

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روما - (د ب أ)

وجه بابا الفاتيكان، فرانسيس نداء عاجلا لوقف إطلاق نار على الفور، في قطاع غزة وتبادل للأسرى في الحرب بأوكرانيا، خلال خطابه التقليدي بمناسبة "عيد الفصح".

وقال البابا "أناشد مرة أخرى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأدعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن الأسرى، الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر الماضي وإلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، دعا البابا إلى احترام مبادئ القانون الدولي، معربا عن أمله في تبادل عام لجميع الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وفي دعوة عامة للسلام العالمي، ذكّر فرانسيس بالصراعات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وبين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى استمرار القتال في الكثير من المناطق في أفريقيا.

وفي وقت سابق، احتفل البابا بقداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في روما صباح اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب السلطات الإيطالية.

وبينما كان فرانسيس حاضرا، قاد رجل دين رفيع المستوى القداس نيابة عن البابا البالغ من العمر 87 عاما، والذي يعاني من اعتلال صحته.

وكان هناك تجمع من شعب الكنيسة يضم حوالي 30 ألف شخص حاضرا في درجات حرارة ربيعية معتدلة تبلغ حوالي 20 درجة ولكن مع رياح نشطة.

وتم تزيين الساحة كما هو الحال دائما بالزهور والنباتات، والعديد منها جاء من هولندا.

ودوت الهتافات أثناء مرور فرنسيس أمام الحشود في السيارة البابوية بعد القداس، وهتف كثيرون: "ليحيا البابا".

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