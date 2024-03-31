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BBC

مسؤولون إسرائيليون: المخربون الـ 9000 الذين قتلهم الجيش ربما يكونوا مجرد مدنيين تم إعدامهم

04:58 م الأحد 31 مارس 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن مسؤولين، اليوم الأحد، إن "المخربين" الـ 9000 الذين يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتلهم ربما يكونوا مجرد مدنيين تجاوزوا خطًا يتم إعدام من يتخطاه.

وأوضح ضابط احتياط في جيش الاحتلال خدم بغزة، أن فعليًا "المخرّب" هو أي شخص يقتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تتواجد فيها قواته.

بينما أكد ضابط مخابرات إسرائيلي في تصريحاته للصحيفة العبرية أن الجيش لم يكن متأكدًا أبدا أن الأشخاص الـ 4 الذين نشرت الجزيرة توثيق قصفهم هم من أطلقوا صاروخا في ذلك اليوم، واصفا الحادث بأنه "خطير للغاية".

وأشار المسؤول الاستخباراتي، إلى أن الشبان ربما كانوا يبحثون عن الطعام، مؤكدا أن الشبان كانوا غير مسلحين لم يعرضوا قواتهم للخطر.

وأكد المسؤول للصحيفة العبرية أن الجيش لم يكن متأكدا أن الأشخاص الذين وثقت الجزيرة قصفهم أطلقوا صاروخا ذلك اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين طوفان الأقصى حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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