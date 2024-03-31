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BBC

أكسيوس: نتنياهو رفض تقديم تنازلات خلال المفاوضات رغم موافقة الوزراء

03:54 م الأحد 31 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، طلب المفاوضين الإسرائيليين بمنحهم مساحة أكبر حتى يستطيعوا التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقال "أكسيوس" إن غالبية وزراء حزب نتنياهو "الليكود" بالمجلس الوزاري المصغر أجمعوا على ضرورة تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، إلا أنه رفض.

وصرحت حركة حماس في وقت سابق أنها تبدي مرونة خلال المفاوضات الجارية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يبدي تعنت خلال المناقشات، بينما ردت إسرائيل أن حماس تطالب بشروط وهمية، وهو ما نفاه مصدر مطلع على المفاوضات بقوله إن حماس مرنة خلال المفاوضات.

بينيامين نتنياهو المفاوضات حركة حماس

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رمضانك مصراوي

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