بعد استيلائهم عليه.. روسيا تستكشف صاروخ ستورم شادو البريطاني

(مصراوي)

أعلنت روسيا، أن جنودها استطاعوا الاستيلاء على نموذج من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني خلال المعارك الدائرة مع الجيش الأوكراني.

وقالت صحيفة "نوفوستي" الروسية، إن الصاروخ المعروف بأنه بعيد المدى وفائق الدقة كان بحال جيدة، وأخذه الجنود الروس إلى المختبرات حتى يتسنى للمختصون اللاضطلاع على تصميمه.

وحسب الصحيفة الروسية، فإن الصاروخ البريطاني لا يختلف في الأساس عن مثيله الروسي، وذلك بعد اضطلاع المختصين عليه واكتشاف عيوبه ومميزاته.

وتعتقد روسيا، أن تفكيك الصاروخ البريطاني يصب في صالحها، وذلك حسب تعليق القائد الأسبق للدفاعات الجوية في قيادة القوات الخاصة لسلاح الجو الروسي سيرجي خروليوف الذي قال إن تفكيك الصاروخ مفيد على كل حال.

وعن تركيب الصاروخ البريطاني، فإنه يتشابه مع باقي الصواريخ في مكان الطيار الآلي والمفجّر اللاسلكي، إلا أنه يختلف في التكنولوجيا المستخدمة وتركيب المواد المصنوع منها والتي وصفها سيرجي بـ "المثيرة للاهتمام" قائلًا إن المختصين سيصبون اهتمامهم عليها لدراسة تصميم الصاروخ.

وتم استخدام الصاروخ في أرض المعركة المستمرة منذ 3 سنوات بين الجيش الروسي وأوكرانيا حيث تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه إسترليني، وهو من أطرزة صواريخ "كروز" ويطلق من الجو أو الأرض أو الغواصات والذي لا يمكن توجهيها بعد إطلاقها.