نتنياهو: على إسرائيل أن تصنع المزيد من الأسلحة وتقليص الاعتماد على الآخرين

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل يتعين أن تصنع المزيد من أسلحتها بنفسها ، وتقلص اعتمادها على الآخرين، فيما تواجه توترات متزايدة مع حلفائها، حول مستقبل حربها على حركة "حماس".

وقال مكتب نتنياهو في بيان اليوم الأحد "نحتاج لأن نكون أكثر استقلالية في القدرة على صنع العتاد الحربي الذي نحتاجه، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف "سنفعل ذلك، لكن سنفعل ذلك، بطريقة مسؤولة وحكيمة للغاية، حتى تصبح اسرائيل غير معتمدة (على أحد)".

تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب خلافات بين أمريكا وإسرائيل حول كيفية المضي قدما في الحرب على حماس.