الاحتلال يزعم استهداف مقر الجهاد الإسلامي في مستشفى شهداء الأقصى

(مصراوي)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف مركز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال غارة على محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما استهدفت النازحين داخل المستشفى الواقع في مدينة دير البلح جنوبي القطاع، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في سياسته المتمثلة في استهداف المستشفيات والقطاع الصحي داخل قطاع غزة بذريعة تواجد عناصر المقاومة الفلسطينية داخل المستشفيات.

ويأتي ذلك مع حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة والذي قام بتصفية 400 شخصًا من المدنيين المتواجدين بداخله، إضافة إلى اعتقال آخرين.

وترفض قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن إجلاء المرضى والنازحين المتواجدين بداخل المجمع الطبي.