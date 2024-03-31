إعلان

BBC

قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي بمدينة إعزاز السورية

12:39 ص الأحد 31 مارس 2024

قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي بمدينة إعزاز السوري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، سقوط عدد من القتلى والإصابات نتيجة انفجار بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية.

وأفاد المرصد السوري، بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة إعزاز في مدينة حلب السورية.

ووقع الانفجار ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع، وحسب المرصد السوري فإن الحصيلة التي تم الإعلان عنها، هي حصيلة أولية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

وسبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو الحال الذي ينسحب أيضاً إلى جميع مناطق الريف الشمالي لحلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار بسوق شعبي مدينة إعزاز السورية مقتل ستة أشخاص مدينة حلب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ينبئ بعواقب خطيرة".. روسيا تعلق على الهجوم الدامي لإسرائيل بمدينة حلب السورية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الحياة ثمن وجبة| وقائع الموت في غزة لأجل الطعام (تقرير مدعوم بالبيانات)
مليارات الدولارات.. "مدبولي" يكشف تطورات اتفاق صندوق النقد وصفقة رأس الحكمة