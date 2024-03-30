"عنف غير مبرر".. مجهول يلكم نساء نيويورك وشكوك حول هويته

مصراوي

في الفترة الأخيرة، ظهرت بعض النساء والفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركن قصصًا مثيرة للجدل حول تعرضهن والضرب واللكم من قبل رجل مجهول الهوية في مدينة نيويورك، وأحدثت هذه القصص صدمة كبيرة وأثارت تساؤلات حول هوية الجناة وعددهم.

وذكرت الممثلة الكوميدية والكاتبة سارة هارفارد تعرضها للكم في مؤخرة رأسها عند عودتها إلى منزلها، وقد أكدت هالي كيت، المؤثرة على تطبيق "تيك توك"، تعرضها أيضًا لهجوم مماثل في شوارع نيويورك.

كذلك شاركت طالبة في مدرسة بارسونز للتصميم، ومؤثرة على منصة "تيك توك"، أخرى تدعى ميكايلا تونيناتو قصتها عن تعرضها للضرب على وجهها عند مغادرتها.

بعد انتشار فيديو كيت، قُبض على شخص مشتبه به في الاعتداء عليها، وهو سكيبوكي ستورا، البالغ من العمر 40 عامًا، سبق وأن ترشح لعضوية مجلس المدينة، وفق ما نشرته "نيويورك بوست" الأمريكية.

ورغم ذلك لم تؤكد الشرطة ما إذا كان ستورا متورطًا في هجمات أخرى.

وكشف بعض الضحايا على "تيك توك" عن شكوكهم في أن المهاجم ليس ستورا، مما يشير إلى وجود عدة مهاجمين محتملين.

ويزعم ستورا على إنستجرام أنه حفيد ماركوس جارفي، أحد القوميين السود في الولايات المتحدة بدايات القرن العشرين، وينشر بانتظام مقاطع فيديو يظهر فيها وهو ينتقد رجال الشرطة.