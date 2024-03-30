مسؤول إسرائيلي: الجيش يعتزم التوجه لحاخامات المجتمع لإقناعهم بدعم تجنيد الشباب الحريدي

مصراوي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش يعتزم التوجه لحاخامات المجتمع الحريدي لإقناعهم بدعم تجنيد الشباب الحريدي.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن تجنيد الحريديين سيسهم في تقليل الأعباء على نظام الاحتياط، موضحا أن تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش.

وأكملت الصحيفة نقلا عن المسؤول، أن الجيش يعتزم إنشاء أطر تجنيد وخدمة مخصصة للحريديين فقط، مشيرا إلى أن الجيش يخطط لإنشاء مدرسة دينية في غور الأردن سيكون طلابها كتيبة مقاتلة في حرس الحدود.