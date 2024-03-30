وزير إسرائيلي مستقيل: الحكومة ليست جيدة بإدارة الحرب

مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر قوله، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اشترط دعمه لقانون التجنيد مقابل ضمه لمجلس الحرب.

وأضافت القناة العبري عن الوزير، أن إطالة أمد الحرب انعكست على الجبهة الشمالية وقضية الأسرى ومكانة إسرائيل دوليا، موضحا أنه لا يمكن خفض الضغط العسكري ولا إطالة الحرب وكأنه لا قيود زمنية.

وتابع الوزير: "يجب تغيير الحكومة لأنها ليست جيدة بذاتها وليست جيدة بإدارة الحرب"، قائلا: "انضممت إلى حكومة سيئة عارضتها منذ يومها الأول وشاركت فيها من أجل الحرب فقط".

وأكمل الوزير المستقيل: "نحن بحاجة لجيش كبير وقوي ولا يبدو أن القيادة الدينية ملتزمة بإحداث تغيير كبير وجذري".