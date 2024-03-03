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BBC

"أنقذونا".. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران جيش الاحتلال

11:01 م الأحد 03 مارس 2024

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنير

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مصراوي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل صوتي لاثنين من الأسرى الذين قال الجيش إنه قتلهم بالخطأ في غزة منتصف ديسمبر الماضي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الأسيرين ألون شمريز ويوتام حاييم صرخا وناشدا جنود الجيش إنقاذهما لكنه قتلهما بالخطأ، مشيرة إلى أن الأسيرين رددا عبارة "أنقذونا نحن مخطوفان نحن تحت الدرج أرجوكم أنقذونا".

وقال والد الأسير الإسرائيلي ألون شمريز: "صرخنا مع ألون في تلك اللحظات أنا وأولادي وبكينا ومن المؤسف أن الجيش قتلهم".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن منتصف ديسمبر الماضي مقتل 3 من أسراه بنيران قواته عن طريق الخطأ، وهم، ألون شمريز (26 عاما) ويوتام حاييم (28 عاما) وسامر الطلاقلة (22 عاما).

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسير الإسرائيلي ألون شمريز غزة

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