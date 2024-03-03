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BBC

الصليب الأحمر: الأزمة ممتدة على مدار سنوات وتفاقمت خلال هذه الحرب

09:27 م الأحد 03 مارس 2024

المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة هشا

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مصراوي

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة هشام مهنا، اليوم الأحد، إن الوضع آخذ في التدهور في القطاع والاحتياجات الإنسانية في ازدياد.

وأشار مهنا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الجهود التي تبذل من بعض الدول مرحب بها ولكنها لا تشكل حلا مستداما، مؤكدا أن الأزمة ممتدة على مدار سنوات وتفاقمت خلال هذه الحرب.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة طالب، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بتوفير ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات بشكل يضمن أرواح المواطنين الفلسطينيين.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن الإنزال الجوي للمساعدات هو نقطة في بحر من احتياجات سكان القطاع، موضحا أن الاحتلال يستخدم المساعدات من أجل إحداث إبادة جماعية في شمال غزة بالقنص المباشر لتجمعات المواطنين.

وأشار القدرة إلى أن مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة وتحولت إلى نقاط طبية لا تقدم الخدمات المنقذة للحياة.

هشام مهنا وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة غزة الصليب الأحمر

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