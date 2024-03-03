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BBC

حماس: الاحتلال يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وعشوائية

09:24 م الأحد 03 مارس 2024

حركة المقاومة الإسلامية حماس

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مصراوي

قال مصدر قيادي في حماس، اليوم الأحد، إن الحركة تعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة.

وأشار القيادي بحماس في تصريحات "للجزيرة"، إلى أن الحركة تعمل لعودة الفلسطينيين للمناطق التي هجروا منها وخاصة بالشمال وانسحاب كامل للاحتلال.

وأوضح القيادي في حماس أن وفد الحركة في القاهرة للقاء المسؤولين المصريين والقطريين ولتقديم رؤية الحركة، مؤكدا أن الحركة لا يعنيها وصول أو عدم وصول وفد الاحتلال إلى القاهرة.

وكشف أن حركة حماس لم تعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق، لافتا إلى أن الاحتلال يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية.

حماس الاحتلال طوفان الأقصى

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