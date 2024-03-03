جالانت: لن ننهي الحرب في غزة قبل القضاء على حماس

مصراوي

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن القتال مستمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة بكل قوة.

وأوضح جالانت أن الجيش ينقل مصابيه في المعارك برا وجوا، لافتا إلى أن جنوده موجودون في الساحة.

وأكد جالانت أن الجيش لن ينهي الحرب في غزة قبل القضاء على حركة حماس، مشددا على أنها لن تحكم الحركة القطاع مجددا.

ونقلت القناة 7 العبرية عن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، اقتراحه على القائمين على النظام السياسي التوقف عن مهاجمة بعضهم البعض والتعلم من المقاتلين في الجيش.

وأشار جالانت إلى أن أعضاء بالكنيست ووزراء بالحكومة يهاجمون الجيش وهذا أمر خطير خاصة في أوقات الحرب.

ويعقد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، عدة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الامريكية بالعاصمة واشنطن، في زيارة أثارت غضب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تجاهل توجيهاته.