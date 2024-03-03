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BBC

الصحة بغزة: الاحتلال يستخدم المساعدات لإحداث إبادة جماعية في شمال القطاع

09:10 م الأحد 03 مارس 2024

أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة

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مصراوي

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بتوفير ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات بشكل يضمن أرواح المواطنين الفلسطينيين.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن الإنزال الجوي للمساعدات هو نقطة في بحر من احتياجات سكان القطاع، موضحا أن الاحتلال يستخدم المساعدات من أجل إحداث إبادة جماعية في شمال غزة بالقنص المباشر لتجمعات المواطنين.

وأشار القدرة إلى أن مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة وتحولت إلى نقاط طبية لا تقدم الخدمات المنقذة للحياة.

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