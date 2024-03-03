الأونروا: مئات الفلسطينيين بسجون الاحتلال تعرضوا لاعتداءات جنسية وحُرموا من العلاج

مصراوي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن تحقيقا أجرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يشيرا إلى أن إسرائيل أساءت معاملة مئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب مع حماس.

وأكد تحقيق الأونروا أن المعتقلين احتجزوا في 3 مواقع عسكرية داخل إسرائيل دون توجيه تهم إليهم، موضحة أن المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب والتجريد من ملابسهم وانتهاكات أخرى، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي وحرمانهم من العلاج لأكثر من شهر في سجون إسرائيل.

وأشار تحقيق الأونروا إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة ونحو 3 آلاف منهم ما زالوا في السجون.