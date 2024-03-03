سيناتور أمريكي: احتجاج العرب والمسلمين الأمريكيين على سياسة بايدن مشروع

مصراوي

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، اليوم الأحد، إن التقارير الواردة من غزة عن موت الأطفال جوعا مروعة ويجب أن تعيد الجميع إلى رشدهم.

وأشار دوربين إلى أنه يجب أن يكون هناك خطة لإنهاء الصراع وسياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تعطي الكثير من الأمل.

وأكد دوربين أن الأزمة الإنسانية في غزة سابقة تاريخية ويجب ألا يتجاهلها المجتمع الدولي، مشددا على أن احتجاج العرب والمسلمين الأمريكيين على سياسة الرئيس جو بايدن مشروع.