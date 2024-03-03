إعلان

BBC

سيناتور أمريكي: احتجاج العرب والمسلمين الأمريكيين على سياسة بايدن مشروع

06:52 م الأحد 03 مارس 2024

مجلس النواب الأمريكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، اليوم الأحد، إن التقارير الواردة من غزة عن موت الأطفال جوعا مروعة ويجب أن تعيد الجميع إلى رشدهم.

وأشار دوربين إلى أنه يجب أن يكون هناك خطة لإنهاء الصراع وسياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تعطي الكثير من الأمل.

وأكد دوربين أن الأزمة الإنسانية في غزة سابقة تاريخية ويجب ألا يتجاهلها المجتمع الدولي، مشددا على أن احتجاج العرب والمسلمين الأمريكيين على سياسة الرئيس جو بايدن مشروع.

مجلس النواب الأمريكي السيناتور الديمقراطي ديك دوربين احتجاج العرب والمسلمين حكومة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة الأزمة الإنسانية في غزة الاحتجاج على سياسة بايدن مشروع

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شكري يتفقد سير عمل الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين بالرياض

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة