إعلان

BBC

المعارضة الألمانية: تقنين "القنّب" مخالفة للقانون الدولي والقانون الأوروبي

06:44 م الأحد 03 مارس 2024

ألمانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - (د ب أ)

اعتبر رئيسا كتلتي الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) التقنين المزمع "للقنّب" في ألمانيا بمثابة مخالفة للقانون الدولي والقانون الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وجاء في مسودة قرار تعتزم كتلتا الاتحاد إقرارها خلال مؤتمرها المنعقد في بروكسل اليوم الأحد، القول إن "القانون الدولي يسمح باستخدام القنّب لأغراض علمية وطبية في نطاق ضيق فقط، ولكنه لا يسمح بزراعته لأغراض تجارية ولا بالإتجار به".

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميونخ على هذه الوثيقة.

وأضافت الورقة أن " التقنين الشامل للقنب كما تنوي الحكومة الألمانية القيام به، تقيمه أجهزة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات باعتباره انتهاكا للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات"، وتابعت الورقة أنه نظرا لأن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفا في الاتفاقية الرئيسية للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات منذ عام 1988، فإن أحكامها تصبح جزءا من القانون الأوروبي أيضا.

ونوهت الكتلتان في الورقة إلى أن قانون القنب يخالف أيضا اتفاقية "شينجن" التنفيذية الصادرة عام 1990 والقرار الإطاري الصادر عن المجلس الأوروبي عام 2004 "لذا، ستكون الحكومة الألمانية قد انتهكت القانون الأوروبي عن علم وستتسبب في فتح إجراء ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوى انتهاك العقود".

المعارضة الألمانية تقنين القنب مخالفة للقانون الحزب المسيحي الديمقراطي الاتحاد المسيحي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيناتور أمريكي: احتجاج العرب والمسلمين الأمريكيين على سياسة بايدن مشروع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة