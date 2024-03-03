حماس تدين استهداف الاحتلال لقافلة المساعدات في دير البلح

(مصراوي)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاحنة المساعدات في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان الحركة، أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف قوافل الإغاثة هو تأكيد منه على رغبته في الاستمرار بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال بيان حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي بلغ مستوى غير مسبوق من "الإجرام والوحشية" باستهداف قوافل المساعدات وآخرها في دير البلح.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة مساعدات في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء فضلًا عن إصابة آخرين.

وتأتي الحادثة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمئات الفلسطينيين في شارع الرشيد شمالي قطاع غزة، أثناء تجمعهم عند شاحنة المساعدات، مما نتج عنه مجزرة استشهد على إثرها 104 فلسطيني وأصيب 706 آخرين.