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البرلمان الباكستاني يصوت لاختيار شهباز شريف رئيسا للوزراء

02:45 م الأحد 03 مارس 2024

البرلمان الباكستاني

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إسلام آباد - (د ب ا)

انتخب البرلمان الباكستاني اليوم الأحد شهباز شريف لتولى رئاسة الوزراء، وذلك بعد أسابيع من إجراء الانتخابات التي شابتها مزاعم تزوير وتلاعب.

وقال شريف في خطاب فوزه، في ظل احتجاجات أنصار رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان على تعيينه " سوف نغير مصير باكستان".

وحمل النواب من حزب حركة الانصاف التي يترأسها خان صور خان، ورددوا " سارق الأصوات" خلال خطاب شريف.

وطالب قادة المعارضة المحتجين بتقديم أفكار بشأن الاقتصاد والمصالحة، وقال " فلنواجه التحديات سويا".

ويواجه شريف سلسلة من التحديات من إصلاح الاقتصاد المتداعي إلى إعادة التوازن للعلاقات مع الولايات المتحدة، حليفة باكستان، بالإضافة إلى الصين.

وتحدث شريف في خطابه بشأن هذه القضايا، وحدد خططه لمواجهتها.

كما تحدث شريف عن الحقوق المتساوية والفرص من أجل النساء والتغير المناخي والتجارة والاستثمار والإرهاب والعلاقات الخارجية.

وقال شريف بشأن خططه للسياحة الخارجية، التي تتضمن السماح بدخول مواطني البلاد من الدول الصديقة بدون تأشيرة دخول " لسنا جزءا من أي لعبة كبيرة".

وتقدم شريف، المرشح المشترك لما لا يقل عن ستة أحزاب، بالشكر لحلفائه على دعمهم.

وحصل شريف على 201 صوت، مقارنة بـ 92 صوتا حصل عليها خصمه المدعوم من حزب حركة الانصاف الذي يترأسه خان، في الجمعية الوطنية المؤلفة من 336 عضوا.

البرلمان الباكستاني إسلام آباد الباكستان الانتخابات

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