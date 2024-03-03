الاحتلال يستهدف شاحنة مساعدات في مدينة دير البلح (فيديو)

(مصراوي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاحنة مساعدات في طريقها للوصول إلى المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر استهداف قوات الاحتلال للقافلة.

وتأتي الحادثة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمئات الفلسطينيين في شارع الرشيد شمالي قطاع غزة، أثناء تجمعهم عند شاحنة المساعدات، مما نتج عنه مجزرة استشهد على إثرها 104 فلسطيني وأصيب 706 آخرين.