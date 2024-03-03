إعلان

BBC

الاحتلال يستهدف شاحنة مساعدات في مدينة دير البلح (فيديو)

02:43 م الأحد 03 مارس 2024

قصف شاحنة مساعدات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاحنة مساعدات في طريقها للوصول إلى المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر استهداف قوات الاحتلال للقافلة.

وتأتي الحادثة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمئات الفلسطينيين في شارع الرشيد شمالي قطاع غزة، أثناء تجمعهم عند شاحنة المساعدات، مما نتج عنه مجزرة استشهد على إثرها 104 فلسطيني وأصيب 706 آخرين.

شاحنة مساعدات قصف شاحنة مساعدات قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دير البلح

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن: إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة
* البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 2% و3% على حسابات التوفير