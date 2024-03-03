إسرائيل: نسقنا 21 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

تل أبيب - (د ب أ)



ذكر الجيش الإسرائيلي أنه "نسق" إجمالي 21 عملية إسقاط جوي، في قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة، من قبل الولايات المتحدة والأردن وفرنسا والإمارات ومصر، مع توزيع أكثر من 450 طردا من المساعدا الغذائية والطبية على المدنيين الفلسطينيين.

وتم تنفيذ أحدث عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية، أمس السبت، من قبل أمريكا والأردن.

وقال الأدميرال، دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان بالفيديو، باللغة الإنجليزية "سنواصل توسيع جهودنا الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، بينما ننفذ أهدافنا لتحرير رهائنا من حماس وتحرير غزة من حماس"، حسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكانت الولايات المتحدة والأردن قد نفذا عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة أمس السبت في عملية مشتركة وسط تحذيرات متزايدة من مجاعة في القطاع الساحلي المحاصر.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن"عمليات الإنزال الجوي جزء من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".

وقالت القيادة إن طائرات النقل العسكرية الأمريكية أسقطت نحو 38 ألف وجبة طعام فوق منطقة الأزمة بعد ظهر السبت، ويجري التخطيط للقيام بمهام أخرى من هذا النوع.

ويقوم الأردن بإسقاط المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة جوا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد انضمت مؤخرا دول أخرى، بما في ذلك فرنسا والإمارات ومصر، إلى تلك العمليات.

وأثار الوضع الإنساني في غزة مأساوي، مع تزايد الجوع بين السكان، انتقادات دولية لإسرائيل بسبب العدد المتزايد من الضحايا المدنيين، وحجم الدمار الهائل ونقص الغذاء.

وحذر ممثلو الأمم المتحدة مؤخرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يموتون جوعا.

ووفقا للحكومة الأمريكية، فقد وضع الوسطاء الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.